Nueva canción de Fake Names: “First Everlasting”

Tras haber anunciado su primer álbum, hoy llega una nueva canción de Fake Names, banda que incluye a personalidades como Brian Baker, guitarrista de Bad Religion y ex Minor Threat, Michael Hampton (ex guitarrista de S.O.A.), el bajista Johnny Temple de Girls Against Boys y Soulside, además de Dennis Lyxzén de Refused como vocalista. Se trata de “First Everlasting“, que será parte del debut homónimo a publicarse el próximo 8 de mayo.

Recordemos que el conjunto había publicado la canción “Brick” como primer adelanto de esta placa, donde demostraron lo que puede resultar de esta mezcla con personalidades de distintas épocas del punk. Escucha el track a continuación: