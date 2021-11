Nueva canción de Failure: “Submarines”

El próximo 3 de diciembre llegará el álbum “Wild Type Droid“, el esperado regreso de Failure, por lo que hoy la banda estrena un nuevo adelanto de cara a su estreno. Se trata de la canción “Submarines“, la que se suma a la ya conocida anteriormente “Headstand“, y que puedes escuchar al final de esta nota junto con la info de tracklist y portada.

Recordemos que la banda se disolvió en 1997 para luego reunirse en 2014, lanzando posteriormente el álbum “The Future Your Body Will Be The Furthest Thing From Your Mind” en 2018, el que estuvo compuesto por una serie de EPs. A continuación te dejamos los detalles del tracklist, portada y nuevo adelanto.

Tracklist de “Wild Type Droid”: