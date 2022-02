Nueva canción de Evergrey: “Save Us”

La banda sueca de metal progresivo, Evergrey, lanza video con su nuevo single “Save Us”, el que estará presente en su próximo álbum de estudio “A Heartless Portrait (The Orphean Testament)”, decimotercero en su carrera y que se estrenará el próximo 20 de mayo a través de Napalm Records. El nuevo álbum de los suecos sucesor de “Escape Of The Phoenix” de 2021 y decimotercero en su carrera.

Escucha “Save Us”, el nuevo single y video de Evergrey a continuación: