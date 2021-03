Nueva canción de Evanescence: “Better Without You”

Llegan novedades de Evanescence, ya que la banda estrena el quinto adelanto para su nuevo larga duración, “The Bitter Truth”, que será publicado el próximo 26 de marzo a través de BMG. La canción “Better Without You” se convierte en el quinto sencillo de este futuro trabajo, sumándose a las canciones: “Wasted On You“, “The Game Is Over”, “Use My Voice“, y “Yeah Right“.

Recordemos que este será el primer álbum en nueve años de la banda liderada por Amy Lee, y sucesor de su homónimo de 2011. Cabe destacar, que fue producido por Nick Raskulinecz, quien también participó en la misma área del pasado larga duración.

A continuación, te dejamos la canción: