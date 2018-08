Nueva canción de Echo & The Bunnymen: “The Somnambulist”

La banda británica Echo & The Bunnymen tiene agendado su regreso discográfico para el próximo 5 de octubre a través de “The Stars, The Oceans & The Moon“, registro que sería lanzado originalmente a fines de mayo. El sucesor de “Meteorites” (2014) se convertirá en el décimo tercer álbum de la ya legendaria banda de Liverpool, la que está cumpliendo cuarenta años de carrera este 2018.

Luego de publicar una nueva versión de “Seven Seas“, corte que apareció por primera vez en el álbum “Ocean Rain” de 1984, la banda estrenó “The Somnambulist“, una de las dos canciones originales que serán parte de su nuevo trabajo. Recordemos, que el resto del LP consistirá en reversiones de antiguos tracks del conjunto.

Escucha “The Somnambulist” a continuación: