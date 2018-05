Echo & The Bunnymen publica nueva versión de “Seven Seas”

Los británicos de Echo & The Bunnymen tienen agendado su regreso discográfico para el próximo 5 de octubre a través de “The Stars, The Oceans & The Moon“, registro que tenía fijado su lanzamiento original para fines de este mes de mayo.

El sucesor de “Meteorites” (2014) se convertirá en el décimo tercer álbum de la ya legendaria banda de Liverpool, la que precisamente está cumpliendo cuarenta años de carrera este 2018.

Es por lo anterior que mediante esta nueva producción el grupo presentará canciones inéditas, pero también realizará versiones renovadas de viejos clásicos. Uno de estos es “Seven Seas“, corte que apareció por primera vez en el álbum “Ocean Rain” de 1984.

Te invitamos a escuchar el tema a continuación: