Nueva canción de Dropkick Murphys: “Queen Of Suffolk County”

Faltando 29 días para el estreno de “Turn Up That Dial”, Dropkick Murphys da a conocer una nueva canción como adelanto de lo que será esta entrega con fecha de salida para el 30 de abril a través de Born & Bred Records. El track saliente corresponde a “Queen Of Suffolk County”, sumándose a los sencillos “Middle Finger”, “Mick Jones Nicked My Pudding“, “Smash Shit Up“, y “I Wish You Were Here“.

El sucesor de “11 Short Stories Of Pain & Glory” fue producido por Ted Hutt, quien ha trabajado bastante con la agrupación en diversas entregas a lo largo de su carrera. Además de la nueva entrega, en una pasada transmisión en vivo, también la banda reveló el track, mencionado anteriormente, “Mick Jones Nicked My Pudding“, como un tributo al guitarrista de The Clash.

A continuación, te dejamos la canción: