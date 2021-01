Nueva canción de Descendents: “That’s The Breaks”

En un tono de desprecio a Donald Trump, Descendents acaba de estrenar una nueva canción titulada “That’s The Breaks“, en donde despiden al pronto ex mandatario de Estados Unidos de una manera, por decirlo así, no muy amigable. Recordemos que el conjunto había apuntado sus dardos al contexto político norteamericano con el EP “Suffrage”, el contiene las canciones “On You” y “Hindsight 2020”.

Escucha el track a continuación: