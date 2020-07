Nueva canción de Deep Purple: “Nothing At All”

“Whoosh!“ es el nombre de lo nuevo de Deep Purple, disco que originalmente sería publicado en junio pero que ahora llegará el próximo 7 de agosto a través del sello earMUSIC. Tras estrenar el videoclip para “Throw My Bones“, el primer adelanto de su disco de estudio número 21, ahora la banda llega con un nuevo sencillo mediante el track “Nothing At All“, que puedes revisar más abajo.

Recordemos que para este trabajo, la banda se acompañó del mítico productor Bob Ezrin, quien ha trabajado con artistas como KISS, Pink Floyd y Alice Cooper, y que además ya había trabajado con la banda en la grabación de los álbumes “Now What?!” de 2013, además de “Infinite” de 2017, el último trabajo hasta la fecha.

Escucha el single acá: