Nueva canción de Death Cab For Cutie: “I Dreamt We Spoke Again”

Hace tan solo un mes, Death Cab For Cutie anunciaron los detalles de lo que será su nuevo álbum de estudio, que llevará por nombre “Thank You For Today“, con fecha de salida para el próximo 19 de agosto. El sucesor de “Kintsugi” (2015), se transformará en el noveno disco de la banda.

Luego de haber lanzado la canción “Gold Rush“, la banda nos sorprendió con un nuevo adelanto, titulado “I Dreamt We Spoke Again“, cuyo lyric video puedes revisar más abajo.

Recordemos que Death Cab For Cutie tendrá su debut en Chile el próximo 10 de noviembre en el marco de la edición 2018 del festival Primavera Fauna.