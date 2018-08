Nueva canción de Death Cab For Cutie: “Autumn Love”

Estamos a solo días de lo que será el nuevo álbum de estudio de Death Cab For Cutie que llevará por nombre “Thank You For Today“, con fecha de salida para el próximo 19 de agosto. El sucesor de “Kintsugi” (2015), se transformará en el noveno disco del conjunto, y ahora acaba de lanzar un nuevo adelanto, con el fin de ir conociendo la linea que la banda pretende abordar con este trabajo.

Se trata de la canción “Autumn Love”, la cual puedes revisar más abajo, que viene a sumarse a las ya estrenadas “Gold Rush“ y “I Dreamt We Spoke Again“. Recordemos que Death Cab For Cutie tendrá su debut en Chile el próximo 10 de noviembre en el marco de la edición 2018 del festival Fauna Primavera.

Las entradas para el evento siguen disponible a través del sistema Puntoticket, con un precio general de $75.000.