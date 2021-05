Nueva canción de David Lee Roth: “Giddy-Up!”

David Lee Roth está de regreso con un nuevo single llamado “Giddy-Up!“, track que había sido parte de The Roth Project, un comic online narrado por Roth, con música a cargo de John 5 guitarra y bajo, Greg Bissonette en la batería, Brett Tuggle en teclado y Luis Conte en la percusión. El cómic de 17 capítulos también incluye otras cuatro canciones grabadas por Roth junto a John 5: “Somewhere Over The Rainbow Bar And Grill“, “Alligator Pants“, “Lo-Rez Sunset” y “Manda Bala“.

Escucha el track a continuación: