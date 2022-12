Nueva canción de David Byrne: “Fat Man’s Comin'”

David Byrne adelanta la navidad con el estreno de una nueva canción, ya que el ex frontman de Talking Heads ha presentado el track “Fat Man’s Comin’“, que está disponible exclusivamente mediante Bandcamp hasta fines de diciembre, con todo lo recaudado siendo donado a Reasons To Be Cheerful, medio fundado por el músico que se enfoca solamente en “entregar buenas noticias”, según lo que comentan en su declaración de principios.

Según lo comentado por Byrne, la idea de la canción nació cuando trabajaba en el álbum colaborativo “Love This Giant“, que publicó junto a St. Vincent en 2012, retomando la idea ahora debido a que siempre quiso escribir una canción que contara la historia de “un tipo gordo que se pone un traje llamativo para entrar a las casas a dejarles regalos a la gente”. Si adivinan bien, claramente habla del conocido en nuestro país como Viejito Pascuero.

Escucha el track a continuación: