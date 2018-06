Nueva canción de Daron Malakian And Scars On Broadway: “Dictator”

Hace poco más de un mes, Scars On Broadway publicaba la primera canción de su carrera luego de ocho años, cuando en 2010 se estrenó el tema “Fucking“. El nuevo corte se titulaba “Lives“, y significó el estreno de Daron Malakian como único miembro del grupo (uno que el propio guitarrista de System Of A Down fundó en 2003, y al que hace poco rebautizó como Daron Malakian And Scars On Broadway).

Ahora, Malakian estrenó un segundo tema de este renovado ciclo. Aquel corresponde a “Dictator“, y se convierte en el corte homónimo de su nuevo disco, cuyo lanzamiento fue confirmado por la banda para el próximo 20 de julio. Revisa la portada del álbum más abajo.

Te dejamos con “Dictator” a continuación: