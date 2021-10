Nueva canción de Damon Albarn: “The Tower Of Montevideo”

Damon Albarn acaba de estrenar un nuevo adelanto de su próximo disco con la canción “The Tower Of Montevideo“, la que será parte de “The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows“, a publicarse el 12 de noviembre mediante el sello Transgresive, siendo su debut en esta nueva casa discográfica. Recordemos que anteriormente el frontman de Blur y Gorillaz publicó los singles “Polaris“, “Particles“, “Royal Morning Blue“, y el track que da nombre al disco.

En cuanto a este nuevo track, está inspirado en su amor por Sudamérica, nombrando la canción por el Palacio Salvo ubicado en Montevideo, la capital de Uruguay. Junto con la canción, también se estrenó un video interpretándola en vivo, el que dejamos al final de esta nota.

Escucha el track a continuación: