Nueva canción y video de Courtney Barnett: “Need A Little Time”

Hace exactamente un mes, Courtney Barnett anunciaba la edición de un nuevo disco, esto, después de haber publicado su primer álbum colaborativo junto a Kurt Vile, “Lotta Sea Lice” (2017). La música y compositora australiana tendrá su regreso el próximo 18 de mayo a través de “Tell Me How You Really Feel“, trabajo que se convertirá en el segundo LP de su carrera y en el sucesor del gran “Sometimes I Sit and Think, And Sometimes I Just Sit” (2015).

Junto con este anuncio, la cantante oceánica también estrenaba el primer single de la producción, “Nameless, Faceless“, uno al que ahora se suma el corte “Need A Little Time“, el que también llega acompañado de un video donde Barnett viaja a través del tiempo y el espacio para corregir un problema de la raza humana.

Puedes ver el clip a continuación: