Nueva canción de Courtney Barnett: “Everybody Here Hates You”

Luego de su excelente álbum “Tell Me How You Really Feel” (2018), Courtney Barnett estrenó la canción “Small Talk“, la cual vendrá incluida como b side en un lanzamiento exclusivo para el Record Store Day 2019 que la artista publicará el próximo 13 de abril. Ahora, la australiana acaba de publicar lo que será la canción principal de ese lanzamiento, “Everybody Here Hates You“, que fue estrenada durante una emisión en la radio Triple J el fin de semana.

Te dejamos con el track a continuación: