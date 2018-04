Nueva canción y video de Courtney Barnett: “City Looks Pretty”

A sólo un mes de que Courtney Barnett tenga el lanzamiento de su nuevo larga duración, “Tell Me How You Really Feel” (18 de mayo), la cantante y compositora australiana continúa adelantando parte del álbum que se transformará en el sucesor del excelente “Sometimes I Sit and Think, And Sometimes I Just Sit” (2015).

Ahora, la música oceánico compartió el tema, “City Looks Pretty“, el que llega acompañado de un video donde se muestran una serie de imágenes en modo vértigo. Previamente, Barnett había publicado los singles, “Nameless, Faceless” y “Need A Little Time“.

Puedes escuchar la canción aquí: