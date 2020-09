Nueva canción de Como Asesinar A Felipes: “Hemos Vuelto del Abismo”

Día feriado, pero no por eso sin nuestra selección semanal de nuevos lanzamientos en streaming, donde esta semana llega “Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism“, el esperado nuevo álbum de Napalm Death, acompañado de otros lanzamientos como lo nuevo de Oh Sees, Alicia Keys, Cults, Deradoorian, el reversionado “Tea For The Tillerman” de Yusuf, entre muchos otros trabajos que te dejamos a continuación:

Napalm Death – “Throes of Joy in the Jaws of Defeatism”:

Oh Sees – “Protean Threat”:

Alicia Keys – “ALICIA”:

Yusuf (Cat Stevens) – “Tea for the Tillerman²”:

Finntroll – “Vredesvävd”:

Cults – “Host”:

Into It. Over It. – “Figure”:

Deradoorian – “Find The Sun”:

Movements – “No Good Left To Give”:

Knuckle Puck – “20/20”:

Fit For A King – “The Path”:

Gazpacho – “Fireworker”:

Fenne Lily – “BREACH”:

Panzerballett – “Planet Z”:

Jealous of the Birds – “Peninsula”:

Young Knives – “Barbarians”:

Eivør – “Segl”:

Heathen – “Empire of the Blind”:

Ancst – “Summits of Despondency”:

Fawn Limbs – “Sleeper Vessels”:

Raven – “Metal City”:

Daniel Romano’s Outfit – “How Ill Thy World Is Ordered”:

Sleeping Wolf – “GREYSCALE”:

Evoke – “Seeds of Death”:

Plague Years – “Circle of Darkness”:

Yours Truly – “Self Care”:

Steve Arrington – “Down to the Lowest Terms: The Soul Sessions”:

Teenage Halloween – “Teenage Halloween”:

Anjimile – “Giver Taker”:

Butcher Brown – “#KingButch”:

Derek Sherinian – “The Phoenix”:

Spencer Zahn – “Sunday Painter”:

Dig Nitty – “Reverse of Mastery”:

A. Swayze & The Ghosts – “Paid Salvation”:

Peter Bibby – “Marge”:

SigObrilllAndo – “The Art Of Not Going Crazy”:

The White Swan – “Nocturnal Transmission”:

Semisonic – “You’re Not Alone”: