Nueva canción de Collective Soul: “Them Blues”

Estamos a solo una semana de que Collective Soul publique el álbum “Blood“, que se transformará en el décimo de su carrera, y ahora, tenemos un nuevo adelanto de esta placa. Se trata de la canción “Them Blues“, la cual se suma a las ya estrenadas “Right As Rain” y “Good Place To Start“. Recordemos que este trabajo será el sucesor de “See What You Started By Continuing“, publicado en 2015.

Escucha el track a continuación: