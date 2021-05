Nueva canción de Coldplay: “Higher Power”

Luego de varias semanas anticipando novedades, Coldplay finalmente está de regreso con “Higher Power“, nueva canción que la banda estrenó ayer, y que además cuenta con un videoclip que puedes ver más abajo. La particularidad del video, es que fue emitido por primera vez desde la Estación Espacial Internacional.

Por ahora, no se tienen mayores detalles sobre si la banda prepara un sucesor a su álbum “Everyday Life” de 2019, aunque no debería de extrañar que próximamente tengamos noticias sobre lo que prepara el conjunto para este 2021. En cuanto a retomar los shows en vivo cuando pase la pandemia, la banda tampoco ha sido claro en eso, ya que incluso antes de que llegara el COVID-19 habían dejado en claro que no harían giras debido al impacto ambiental que estas producen.

Escucha el track a continuación: