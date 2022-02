Nueva canción de Coheed And Cambria: “The Liars Club”

Los norteamericanos de Coheed And Cambria lanzan su nuevo single, “The Liars Club”, el que estará presente en su próximo larga duración, titulado “Vaxis II: A Window Of The Waking Mind”.

El nuevo álbum de la banda es el décimo de su carrera y sucesor de “Vaxis – Act I: The Unheavenly Creatures” de 2018. “The Liars Club” es el tercer adelanto de “Vaxis II” desde los ya estrenados “Shoulders” y “Rise, Naianasha (Cut The Cord)”. Escucha lo nuevo de Coheed And Cambria a continuación: