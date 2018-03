Nueva canción de Chvrches: “Never Say Die”

Hace exactamente un mes, Chvrches anunciaba su esperado regreso discográfico. La banda encabezada por Lauren Mayberry tendrá su vuelta el próximo 25 de mayo a través de “Love Is Dead“, trabajo que se convertirá en el tercer larga duración de su carrera y en el sucesor de “Every Open Eye” (2015).

Revelados anteriormente los detalles y y los primeros dos singles de la producción, “Get Out” y “My Enemy“, ahora el grupo escocés compartió un tercer corte del registro. Se trata de “Never Say Die“, el que en propias palabras de Mayberry es una de sus canciones favoritas del disco.

Puedes escuchar el tema a continuación: