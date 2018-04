Nueva canción de Chvrches: “Miracle”

El próximo 25 de mayo está señalado como el día en que Chvrches tendrá su regreso discográfico. La banda escocesa volverá a través de “Love Is Dead“, registro que se transformará en el tercer larga duración de su carrera y en el sucesor de “Every Open Eye” (2015).

Faltando más de un mes para el lanzamiento del álbum, el grupo encabezado por Lauren Mayberry no ha escatimado en adelantos del mismo. Y es que si antes fueron los singles, “Get Out“, “My Enemy” y “Never Say Die“, ahora se reveló un cuarto single de la producción, “Miracle“.

Te invitamos a escuchar el tema aquí: