Nueva canción de Chvrches: “Good Girls”

“Screen Violence” es el nombre del nuevo álbum de Chvrches, el que será publicado el próximo 27 de agosto a través de Glassnote Records. Hoy tenemos otro adelanto de este trabajo con la canción “Good Girls“, sumándose a la ya conocida colaboración con Robert Smith de The Cure titulada “How Not To Drown“, como previas al LP.

Cabe señalar, que este será el cuarto larga duración de la agrupación, siendo sucesor de “Love Is Dead” (2018), siendo grabado durante la pandemia de manera remota, ya que el trío escocés preparó esta producción en distintas partes del mundo, con la frontwoman Lauren Mayberry trabajando junto a Martin Doherty en Los Angeles, mientras que Iain Cook lo hizo en la ciudad de Glasgow.

Escucha el single a continuación: