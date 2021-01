Nueva canción de Chevelle: “Peach”

A pesar de que David Bowie ya no se encuentre entre nosotros, el músico sigue dando para hablar, ya que el 12 de febrero se estrenará la cuarta parte de “Brilliant Live Adventures“, una serie de lanzamientos de registros en vivo, en la que se mostrará unas de las últimas presentaciones de Bowie en “Look at the Moon! (Live Phoenix Festival 97)“, siendo el material sucesor de las últimas tres entregas: “Ouvrez Le Chien (Live Dallas 95)“, “No Trendy Réchauffé (Live Birmingham 95)” y “LiveandWell.com“.

Cabe destacar que la presentación contiene un raro cover de “O Superman” realizado por Laurie Anderson. Además, este material se podrá disfrutar en formato físico, ya que estará disponible en CD y vinilo.

A continuación, te dejamos el tracklist, y la portada:

Tracklist de “Look at the Moon! (Live Phoenix Festival 97)“: