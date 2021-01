Nueva canción de Chevelle: “Peach”

Cada vez está más cerca el nuevo álbum de Chevelle, ya que está mañana se dio a conocer el segundo adelanto de la banda llamado “Peach” parte de “Niratias” (Nothing Is Real And This Is A Simulation), álbum que verá la luz el próximo 5 de marzo, siendo el disco sucesor “The North Corridor” (2016). Recordemos que el primer sencillo de la banda para este nuevo larga duración fue “Self Destructor”.

A continuación, te dejamos la canción: