Nueva canción de Cheap Trick: “The Summer Looks Good On You”

Casi 45 años de historia para Cheap Trick y los tipos no se cansan de hacer música. Y es que luego de haber tenido una temporada 2017 con mucho movimiento, editando dos discos de estudio, “We’re All Alright!” y el navideño “Christmas Christmas“, ahora la banda norteamericana regresa con nuevo material.

Se trata del estreno de un nuevo single titulado “The Summer Looks Good On You“, el que formará parte de un próximo larga duración (décimo de su carrera, sin nombre aún) que tiene agendada su posible salida para fines de este 2018.

Puedes escuchar la canción aquí: