Nueva canción de Car Seat Headrest: “Martin”

El 1 de mayo a través de Matador Records se estrenará “Making A Door Less Open“, nuevo álbum de Car Seat Headrest, que hoy entrega un adelanto de lo que se viene para el LP. Se trata de “Martin“, canción en donde proyecto liderado por Will Toledo sigue mostrando el sonido que tendrá este disco, donde “Can’t Cool Me Down“ había indicado las primeras pistas.

Este disco será el primer material inédito de Toledo y compañía desde 2016, ya que “Twin Fantasy” de 2018 fue una regrabación del trabajo del mismo nombre que publicó de manera independiente en 2011.

Escucha el single a continuación: