Nueva canción de Calexico y Iron & Wine: “Midnight Sun”

En 2005, Calexico unió fuerzas junto a Iron & Wine para publicar el EP “In The Reins“, y ahora, ambos vuelven a colaborar, esta vez para un álbum completo. “Years To Burn“, es el nombre de este LP colaborativo que estará disponible desde el próximo 14 de junio a través de Sub Pop.

Luego de publicar la canción “Father Mountain” como primer adelanto, los artistas ahora llegan con un nuevo single para este próximo trabajo, la canción “Midnight Sun“, que puedes escuchar a continuación: