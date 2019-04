Nueva canción de Cage the Elephant: “Goodbye”

Este próximo 19 de abril llegará “Social Cues“, el nuevo trabajo de estudio de Cage The Elephant. El sucesor de “Tell Me I’m Pretty” de 2017, será el quinto trabajo de estudio de la banda, contando con 13 tracks en total, como el que la banda acaba de estrenar. Se trata de la canción “Goodbye“, la cual se suma a las ya estrenadas “Ready To Let Go“, “House Of Glass“, y “Night Running“, canción en la que colaboran junto a Beck.

Escucha el nuevo track a continuación: