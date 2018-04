Nueva canción de Bullet For My Valentine: “Over It”

A sólo una semana de que Stephen Malkmus & The Jicks anunciara la salida de un nuevo larga duración para el próximo 18 de mayo bajo el nombre de “Sparkle Hard“, el músico norteamericano comenzó de pleno a realizar la promoción de aquel.

Y qué manera de hacerlo porque el ex Pavement llegó a una iglesia Brooklyn para tocar en una habitación completamente vacía. Con la única compañía de su guitarra, el compositor interpretó un set de seis canciones entre las que incluyó a las nuevas “Solid Silk“, “Shiggy“, “Middle America” y “Refute“, además de “Freeze The Saints” (del álbum “Face The Truth” junto a The Jicks) y uno de los primeros temas que editó con Pavement, “Freeze The Saints” (1992).

Puedes revisar la performance completa a continuación: