Nueva canción y video de Bring Me The Horizon: “DiE4u”

Bring Me The Horizon está de regreso con una nueva muestra de su proyecto “POST HUMAN“, ya que la banda acaba de estrenar un nuevo track: “DiE4u“. Esta canción será parte del nuevo EP que prepara la banda, segunda entrega de la mencionada serie y sucesor de “POST HUMAN: SURVIVAL HORROR” de 2020, el más reciente extended play de nueva música que han publicado los británicos. Si bien no existen más detalles por ahora, se espera que esta nueva entrega aparezca a principios de 2022.

Recordemos que la banda será parte de la primera edición de Knotfest en Chile para diciembre de 2022, compartiendo escenario con Slipknot, Mr. Bungle, Sepultura, Trivium, Vended, y más adiciones a confirmarse próximamente. Toda la información del festival la puedes encontrar acá.

Escucha el nuevo single a continuación: