Nueva canción de Brandon Boyd: “Dime in My Dryer”

En marzo de 2020, Nick Cave informó que él y Warren Ellis se habían reunido nuevamente con el director Andrew Dominik, quien también trabajará con ellos en la próxima biopic de Marilyn Monroe, “Blonde“, para documentar al dúo interpretando canciones de los álbumes “Ghosteen” y “CARNAGE“. Ahora, esa colaboración toma más forma con el anuncio de “This Much I Know To Be True“, documental que abordará la relación creativa de ambos compositores y lo que significó componer el más reciente LP de The Bad Seeds, y el primer álbum firmado en conjunto por ambos (sin contar bandas sonoras).

La estrecha relación entre Dominik y los músicos se ve reflejada en sus trabajos anteriores como “The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford” (2007) y el documental estrenado en 2016 “One More Time With Feeling”. Sin ir más lejos, este nuevo documental es descrito como una continuación directa del anterior trabajo de 2016. La película se filmó el año pasado en locaciones como Londres y Brighton, y además de documentar las primeras interpretaciones de los dos álbumes del dúo, a su vez presenta el taller donde Cave está creando una serie de esculturas que representan la vida del Diablo. El lanzamiento está previsto para este 2022, sin mayores detalles por el momento.

Acá el tweet del anuncio: