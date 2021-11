Nueva canción de Black Country, New Road: “Concorde”

El próximo 4 de febrero será publicado “Ants From Up There“, el segundo álbum de Black Country, New Road, por lo que hoy la banda presenta un nuevo adelanto luego de haber publicado las canciones “Chaos Space Marine” y “Bread Song” Se trata de “Concorde”, track que se construye en la estructura tradicional de la joven agrupación para demostrar que su próximo larga duración será una extensión del buen trabajo que han hecho hasta ahora.

Escucha el nuevo single a continuación: