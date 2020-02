Nueva canción de Billie Eilish: “No Time To Die”

Cuando se anunció el hecho de que Billie Eilish realizaría la canción para “No Time To Die“, la próxima película de la saga de James Bond, la noticia fue un suceso por sí misma. Ahora, finalmente el track en cuestión es publicado, y para ser sinceros, le hace justicia a toda la expectación que le siguió durante estas semanas. “No Time To Die” fue escrita por Billie junto a su hermano Finneas, pero además contiene arreglos a cargo de los otros nombres detrás de la banda sonora para el siguiente film.

Esto, porque tanto Hans Zimmer, como Matt Dunkley y Johnny Marr, participan de la canción entregando algunos arreglos para un track que es un tanto diferente a lo que la dupla de hermanos acostumbra a entregar. Cabe señalar, que con tan solo 18 años, la artista que debutará en Chile el próximo 5 de junio en Movistar Arena se transforma en la persona más joven en grabar una canción para la saga del agente 007.

Escucha el nuevo single a continuación: