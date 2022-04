Nueva canción de Belle And Sebastian: “Young And Stupid”

El próximo 6 de mayo a través de Matador, será el día en que Belle And Sebastian publique su álbum “A Bit Of Previous“, el que contará con un total de 12 canciones de las que ya escuchamos un primer adelanto con “Unnecessary Drama“. Hoy la banda presenta otra muestra del LP con “Young And Stupid“, canción que puedes escuchar al final de esta nota y que además cuenta con un lyric video que presenta fotografías familiares de los integrantes.

Este trabajo es el primer álbum como tal que la banda publica en siete años, periodo en donde solo tuvimos algunos EP y una banda sonora, además de contar con la particularidad de ser el primer trabajo grabado completamente en su ciudad natal de Glasgow desde “Fold Your Hands Child, You Walk Like A Peasant” (2000), debido a que tuvieron que cambiar los planes luego de que la pandemia impidiera que la banda se trasladara a Los Angeles para su grabación.

Escucha el single a continuación: