Nueva canción de Beach House: “Hurts To Love”

Los oriundos de Baltimore, Beach House, lanzan su más reciente single “Hurts To Love”, el que estará presente en su próximo trabajo de estudio “Once Twice Melody”. El dúo dividió su LP en cuatro partes, de las cuales ya han sido lanzadas tres, y en donde “Hurts To Love” da inicio a la cuarta y última etapa.

“Once Twice Melody” se estrenará el próximo 18 de febrero a través de Sub Pop. Escucha lo mas reciente de Beach House a continuación: