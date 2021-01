Nueva canción de Bad Religion: “Emancipation Of The Mind”

Luego de un 2020 polémico en diversos sentidos tanto como político y social, Bad Religion estrena una nueva canción llamada “Emancipation Of The Mind” en el día de la Inauguración en Estados Unidos por el cambio de mando de presidente. Cabe destacar que el track había sido parte del proceso del álbum anterior “Age of Unreason” (2019), pero no fue incluido.

Recordemos que el último lanzamiento de la agrupación fue el año pasado con el sencillo “What Are We Standing For” dedicado a las personas que han sufrido por brutalidad policial y la lucha racial de Norteamérica.

A continuación, te dejamos la canción: