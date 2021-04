Nueva canción de At The Gates: “Spectre Of Extinction”

Se acerca “The Nightmare Of Being“, nuevo álbum de At The Gates que será publicado el próximo 2 de julio a través de Century Media Records. Ahora, la banda sueca acaba de estrenar un adelanto de este con “Spectre Of Extinction“, nueva canción en la que también participa Andy La Rocque, guitarrista de King Diamond.

El disco, sucesor de “To Drink From The Night Itself” de 2018, fue mezclado y masterizado en Studio Gröndal por Jens Bogren, quien había trabajado anteriormente con la agrupación en 2014 para el álbum “At War With Reality”.

El single a continuación: