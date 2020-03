Nueva canción de As I Lay Dying: “Destruction Or Strength”

En tiempos de coronavirus, muchos artistas han estado publicando material con un carácter benéfico, por lo que As I Lay Dying no se ha quedado atrás y estrenó un sencillo con estas características. Se trata de la canción “Destruction Or Strength“, track que se extrae desde las sesiones de “Shaped By Fire” de 2019, y que ahora está disponible en plataformas de streaming y también a través de Bandcamp.

Las ganancias de este single irán en ayuda del staff técnico de la banda, que al tener que suspender una serie de fechas se han visto afectados económicamente. Otro de los beneficiarios será la fundación Feeding San Diego.

Escucha el nuevo track a continuación: