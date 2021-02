Nueva canción de Architects: “Meteor”

Architects se encuentra calentando motores para lo que será “For Those That Wish To Exist”, el noveno álbum de la banda británica, que verá la luz el próximo 26 de febrero. Siguiendo con la idea, el conjunto lanzó su cuarto adelanto llamado “Meteor”, que puedes escuchar más abajo.

Recordemos que Architects había dado conocer las canciones “Black Lungs”, “Animals”, y “Dead Butterflies” como sencillos de el sucesor de “Holy Hell” (2018). Este será el segundo trabajo de la banda sin el guitarrista y cofundador Tom Searle, tras su muerte en 2016, luego de una batalla de tres años contra el cáncer.