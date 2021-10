Nueva canción de Arch Enemy: “Deceiver, Deceiver”

Arch Enemy está de regreso. La banda sorprendió a sus fans hoy con el estreno de “Deceiver, Deceiver“, su nuevo single que puedes escuchar al final de esta nota. Por el momento no se sabe si es que el conjunto encabezado por Alissa White-Gluz publicará un nuevo disco, pero de ser así, se espera que los detalles sean revelados durante los próximos días.

Esta es la primera canción original que el conjunto lanza tras el álbum “Will To Power” de 2017, ya que lo más reciente que publicaron (“Covered In Blood” de 2019) es un álbum íntegramente de covers.

Escucha el track a continuación: