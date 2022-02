Nueva canción de Animals As Leaders: “Gordian Naught”

El trío norteamericano progresivo Animals As Leaders lanza “Gordian Naught”, su más reciente single, que estará incluido en su próximo larga duración, “Parrhesia“, que será lanzado este 25 de marzo a través de Sumerian Records.

El nuevo álbum de la banda es el primero en seis años tras “The Madness Of Many” de 2016. A “Gordian Naught” se suman a los dos singles lanzados con anterioridad, “Monomyth” y “The Problem Of Other Minds“. Escucha el nuevo single de Animals As Leaders a continuación: