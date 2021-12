Nueva canción de Ana Tijoux: “Hijo de la Rebeldía”

Regresa a Chile Geoff Tate con los clásicos de Queensrÿche, ya que el frontman confirmó su arribo para el próximo 11 de agosto en Club Chocolate, donde interpretará un setlist especial dividido en dos partes. Esto, porque el vocalista tocará íntegramente los álbumes “Rage for Order” y “Empire“, unos de los trabajos más queridos por la fanaticada del conjunto de metal progresivo.

“Rage for Order” es el segundo disco de la banda y fue grabado en 1986. Se caracteriza por el sonido predominante de los teclados y guitarras, junto a la imagen glam rock de sus integrantes, teniendo algunos hits del conjunto como “Walk In The Shadows” y “Gonna Get Close to You“. Con “Empire” (1990), en tanto, la banda llegó a la cima de su popularidad y éxito comercial, gracias a himnos como “Silent Lucidity“, “Best I Can“, “Another Rainy Night (Without You)“, “Empire” y “Anybody Listening“.

La presentación de Tate será antecedida por los chilenos Hëiligen, banda formada en 2015 y que tendrá la oportunidad de interpretar su último disco grabado en pandemia “Shadows In The Church”, junto con canciones de su anterior trabajo “Return To The Battle”.

La venta de entradas está disponible a través de Passline, a un precio preventa de $35.000.