Nueva canción de Amorphis: “The Bee”

Hace exactamente un mes, los finlandeses de Amorphis anunciaban la salida de un nuevo larga duración. La producción tendrá su lanzamiento el próximo 18 de mayo bajo el nombre “Queen Of Time“, transformándose así en el décimo tercer disco de su historia y en el sucesor de “Under The Red Cloud” (2015).

Sin música nueva mediante, ahora la banda europea compartió el primer single del registro. Se trata de “The Bee“, un corte que muestra la faceta más sinfónica del grupo, con cuerdas, flautas y arreglos orquestados.

Puedes escuchar la canción aquí: