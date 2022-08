Nueva canción de Alvvays: “Easy On Your Own?”

La banda canadiense Alvvays se prepara para presentar su nuevo álbum “Blue Rev” a través del sello Polyvinyl el próximo 7 de octubre, por lo que hoy se ha liberado un nuevo adelanto de este LP que ya estaba siendo tanteado con la canción “Pharmacist”, a la que ahora se suma otro single. Se trata de “Easy On Your Own?“, canción que puedes escuchar más abajo y que será parte de este sucesor de “Antisocialites” (2017), lo último en materia discográfica de la banda hasta la fecha.

Para este disco, la banda estrenará una nueva alineación compuesta por la vocalista Molly Rankin junto a Alec O’Hanley en guitarra, Kerri MacLellan en teclados, y las nuevas integrantes Sheridan Riley en la batería y Abbey Blackwell en el bajo. Shawn Everett estuvo a cargo de la grabación del LP que contendrá 14 canciones, concretando así un trabajo que se extendió por mucho tiempo, incluso tras el lanzamiento del LP anterior, pero que se fue complicando luego de sufrir el robo de los demos, además del deterioro de sus equipos en una bodega tras una inundación.

Escucha el nuevo track a continuación: