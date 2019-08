Nueva canción de Alter Bridge: “Take The Crown”

Luego de haber anunciado los detalles de su nuevo álbum de estudio, Alter Bridge ha estado estrenando diversos adelantos de lo que será “Walk The Sky“, nuevo álbum de estudio a lanzarse el próximo 18 de octubre a través del sello Napalm Records, contando con 14 nuevas composiciones que engloban una retrospectiva a todos los sonidos que la banda ha abordado durante su carrera.

Tras estrenar los tracks “Wouldn’t You Rather” y “Pay No Mind“, ahora la banda publica un tercer adelanto de este LP mediante la canción “Take The Crown“, que puedes revisar a continuación: