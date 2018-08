Nueva canción de Alice In Chains: “Never Fade”

Falta muy poco para el lanzamiento de “Rainer Fog”, el nuevo álbum de estudio de Alice In Chains, por lo que hoy nos llega un nuevo adelanto de este. Se trata de “Never Fade“, canción que cuenta con el sonido habitual de los de Seattle, dando muy buenos indicios de lo que viene para esta placa.

“Rainier Fog” y tendrá su lanzamiento el próximo 24 de agosto. Serán diez canciones en total, las que estarán producidas por Nick Raskulinecz (Foo Fighters, Deftones) y mezcladas por el reconocido Joe Barresi (Tool, Queens Of The Stone Age). Previamente, AIC había publicado dos sencillos, “The One You Know“ y “So Far Under“.

Recordemos que Alice In Chains regresa a nuestro país junto a Judas Priest, para ser parte del festival Santiago Gets Louder meets Solid Rock 2018 el próximo 2 de noviembre en Movistar Arena, cuyas entradas ya están a la venta.

Más info aquí.