Nueva canción de Alexisonfire: “Season Of The Flood”

En un mes plagado de anuncios de discos y primeros adelantos, Alexisonfire no se hace mayor problema y simplemente saca canciones. Los canadienses comenzaron a publicar nueva música la primera mitad del año pasado, sin mayores pistas ni detalles de anuncios. Primero fue “Familiar Drugs” en abril y un mes después “Complicit”. Ya, a estas alturas, se sobre entiende que no se trata de nuevo disco, pero no por eso son bienvenidas estas melodías.

En esta ocasión el conjunto dio a conocer “Season Of The Flood”, en promoción de su tour por Norteamérica, y último tema producido por Karl “Horse” Bareham, quien murió en un accidente en septiembre pasado.

No importa si anuncian nuevo trabajo discográfico mientras sigan llegando las canciones. A continuación, puedes escuchar “Season Of The Flood” de Alexisonfire.